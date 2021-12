Le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis une peine de 8 ans de prison ferme contre l’ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf et 6 ans contre l’ancien secrétaire général (SG) de cette wilaya, Hadj Moussa Aomar. Le procureur a requis, en outre, une amende de 2 millions Da et cinq (5) ans d’inéligibilité à l’encontre des deux accusés, poursuivis, en compagnie d’autres coaccusés, dans une affaire de corruption pour les chefs d’accusation d’abus de fonction, de pillage de foncier et d’octroi d’indus avantages. Dans le cadre de la même affaire, le procureur a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre Brinat Naima, fonctionnaire à la wilaya, 6 ans de prison ferme contre l’accusé Taleb Missoum et 5 ans de prison ferme contre les membres de sa famille, en l’occurrence Omar, Mohamed et Abdelbaki assortie d’une amende de deux (2) millions Da contre tous les accusés de la famille Taleb et 5 ans d’inéligibilité. Ces derniers sont poursuivis pour obtention illégale de 11 assiettes foncières. Une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million Da à l’encontre de l’accusé Cherit Belkhir, gestionnaire de la société de la famille Taleb. Il a été requis également la saisie de tous les fonds et les biens saisis dans le cadre de cette affaire et l’annulation des décisions et contrats de concession. Les avocats de la wilaya de Djelfa, qui s’est constituée partie civile, ont requis une amende de 5 mds centimes contre l’accusé principal et un (1) md centimes contre les autres accusés. Auditionné par le tribunal, Hamana Guenfaf a nié toutes les charges retenues contre lui, tandis que le SG a avoué avoir signé «au su du wali» les contrats de concession. Pour rappel, le procès se poursuit par les plaidoiries de la défense dans cette affaire. n

Articles similaires