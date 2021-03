Le tribunal correctionnel près le Pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed (Alger) a prononcé, lundi, une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million DA contre l’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi, poursuivi dans une affaire de corruption et d’abus de fonction. Les autres coaccusés ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et une amende d’un (1) million DA, à leur tête les propriétaires du groupe « Attia Electronics » et le directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa, Ali Bouamrane, avec gel de leurs comptes bancaires. Le tribunal a également décidé l’acquittement du Conservateur foncier de la wilaya de Tipasa, Ismail Korichi des griefs retenus contre lui dans cette affaire. Il s’agit également de la confiscation des avoirs saisis durant l’instruction, et l’interdiction du droit de candidature pour une durée de cinq ans pour l’accusé Layadhi, outre le versement d’un montant de 100.000 DA à titre de dommage et intérêt. Le tribunal a ordonné, en outre, le versement d’un montant de 17 millions Da à titre de dommage et intérêt à l’encontre des frères Attia (Ilyes, Bachir et Hamid). Pour rappel, l’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi, avait été limogé en août 2018 durant la crise sanitaire due à la pandémie du choléra. Il est poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’avantages injustifiés à un tiers, notamment aux propriétaires du groupe « Attia Electronics » .

