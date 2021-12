Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, mercredi, une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) millions de DA à l’encontre de l’ancien wali de Sidi Bel Abbès, Mohamed Hattab, poursuivi pour corruption. Mohamed Hattab, dont le procès s’est ouvert mercredi au Pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed, est poursuivi pour octroi d’indus avantages en violation des dispositions législatives et réglementaires, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et non déclaration de biens. Outre l’ancien wali Mohamed Hattab, qui a par la suite occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des sports, le procureur de la République a requis la même peine à l’encontre de l’homme d’affaires, Mohamed Benbada et deux ans de prison ferme avec confiscation des biens saisis à l’encontre de l’ancien directeur de wilaya des domaines de l’Etat, Ahmed Djelloul, de l’ancien directeur de l’industrie, Abdelkader Mebarki, du chef de département des forêts, Boutenzar Tayeb, du directeur des travaux publics, Mohamed Osmani et de l’ancien directeur du cadastre, Taher Djebri.

