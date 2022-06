Le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre du patron du groupe Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit «Anis Rahmani» poursuivi dans une affaire de corruption. La même peine a été requise contre l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi également dans cette affaire pour blanchiment d’argent. Quant à la Sarl El-Athir Presse relevant du groupe, le représentant du droit public a requis une amende de 40 millions de DA. Il a également demandé la confiscation de tous les biens immobiliers et avoirs bancaires saisis des accusés en vertu des ordonnances de saisie émises par le juge d’instruction, qui font également l’objet de commissions rogatoires. Anis Rahmani est poursuivi notamment pour «mauvais usage des fonds de la Sarl El-Athir Presse, infraction à la règlementation des changes et trafic d’influence pour l’obtention d’indus avantages et fausse déclaration».

