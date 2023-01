Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, lundi soir, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit «Amir DZ» et Manar Mansri à une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million Da avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à leur encontre, pour actes subversifs et atteinte à l’unité et à la sécurité du pays lors des incendies de forêts ayant frappé la wilaya de Tipasa en 2020. Des peines d’un (1) an de prison ferme et l’acquittement ont été prononcés par la même juridiction contre 17 autres accusés poursuivis dans cette affaire pour avoir mis le feu à des biens de l’Etat, porter atteinte à autrui, incendie volontaire entrainant la mort, incitation au rassemblement non armé et autres chefs d’accusation. En novembre 2020, la wilaya de Tipasa a enregistré des incendies ayant fait deux morts à Gouraya, outre le déplacement de 45 familles et de grandes pertes dans le secteur agricole.

