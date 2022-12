Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, mardi, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit “Amir DZ” à une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million Da avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à leur encontre.

Dans le cadre de cette affaire, la même juridiction a également condamné à la même peine plusieurs autres accusés en état de fuite. Les deux contumax et leurs coaccusés sont poursuivis pour crime d”‘enrôlement dans un groupe subversif ciblant la sécurité de l’Etat, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, ainsi que pour crime de complot en vue d’inciter les citoyens à agir contre le pouvoir”.

Les accusés sont également poursuivis pour délit de “réception de fonds de l’intérieur et de l’extérieur du pays afin de commettre des actes ciblant la sécurité de l’Etat et la stabilité de ses institutions”, ainsi que pour “infraction aux dispositions de la législation relative au change et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger, et incitation à l’attroupement non armé et non dénonciation d’un crime auprès des autorités”.