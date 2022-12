Le Tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda (Alger) a condamné, mardi soir, les accusés Abdellah Mohamed et Benhalima Mohamed Azouz à 5 ans de prison ferme pour plusieurs chefs d’accusation, dont adhésion à un groupe subversif ciblant la sécurité de l’Etat et l’unité nationale.

Ont été également condamnés dans cette affaire nombre d’accusés à 3 ans de prison ferme, d’autres accusés à un (1) de prison avec sursis alors que 3 autres ont été acquittés.

Abdellah Mohamed et Benhalima Mohamed Azouz ainsi que Mohamed Zitout et Amir Boukhars dit “Amir DZ” et d’autres accusés ont été poursuivis pour des chefs d’inculpation liés à”l’adhésion à un groupe subversif ciblant la sécurité de l’Etat et l’unité nationale”, ainsi que “complot visant à inciter les citoyens contre le pouvoir” et “financement d’individus à l’intérieur du pays et à l’étranger pour commettre des actes attentant à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions”.

Le même tribunal a condamné, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et “Amir DZ” à 20 ans de prison ferme avec confirmation des mandats internationaux émis à leur encontre.