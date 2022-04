Le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs du tribunal de Constantine a ordonné de placer en détention un mineur âgé de 16 ans répondant aux initiales B.R.S pour «enlèvement, torture et tentative d’homicide volontaire avec préméditation sur un enfant de 5 ans (B.S.A)», a-t-on indiqué lundi dans un communiqué émanant de ce tribunal. Selon le communiqué signé par le procureur de la République, Abdelfetah Kadri, il est mentionné que conformément à ces actes punis par les articles 254, 255, 256, 261 du code pénal et l’article 27 de la loi de prévention et de lutte contre les crimes d’enlèvement, le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs a ordonné de placer le suspect en détention préventive. En vertu de l’article 11 du code des procédures pénales, a-t-on ajouté dans le communiqué, «le parquet près le tribunal de Constantine informe l’opinion générale qu’en date du 7 avril 2022 et suite à des informations relatives à la disparition du mineur B.S.A., âgé de 5 ans, résidant dans la commune de Hamma Bouziane (Constantine), qui avait quitté le domicile familial à la même date à 22H00, des recherches intenses ont été lancées par les éléments de la sûreté nationale».

Selon le document, l’identité du suspect a été dès lors déterminée, en l’occurrence le mineur B.R.S., âgé de 16 ans, qui avait informé par la suite les policiers du lieu où se trouvait l’enfant disparu. «La victime a été retrouvée dans un jardin de la commune de Hamma Bouziane, allongée sur le côté droit, la tête recouverte avec la capuche de son manteau qui portait des traces de sang, autour de son cou un lacet blanc et noir d’une chaussure, en plus de contusions sur la tête et le visage et des traces de brûlures sur ses vêtements», a ajouté le document. Une grosse pierre utilisée par le suspect pour frapper la victime a été également retrouvée, a-t-on indiqué. Une enquête préliminaire a été ouverte et toutes les parties ont été auditionnées, y compris le suspect, en date du 10 avril courant. n

