Le procureur de la République près le Tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a requis, mercredi, une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 300 000 DA à l’encontre de l’accusé Mohamed Abdallah. Le verdict sera annoncé mercredi prochain, selon le président de l’audience. Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 300 000 DA a également été requise à l’encontre des accusés Benchama Abdelkrim et Riahi Malik.

Ces trois accusés sont poursuivis notamment pour «appartenance à un groupe terroriste qui commet des actes attentatoires à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale» et «financement d’un groupe terroriste qui commet des actes attentatoires à la sûreté de l’Etat».

Pour rappel, le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait condamné, dimanche dernier, Mohamed Abdallah à 6 ans de prison ferme et à une amende de 100 000 DA pour d’autres chefs d’accusation, notamment «publication et diffusion d’informations mensongères» et «distribution de tracts attentatoires à l’intérêt national et à la vie privée d’autrui».

Articles similaires