Deux décrets exécutifs portant déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux de deux projets routiers à Alger ont été publiés au Journal officiel (JO) n 89.

Signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane le 25 novembre dernier, le premier décret exécutif n21-470 a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement technique de Hamici et contournement de la résidence d’Etat de Zéralda par le dédoublement de la RN 67 et du CW 212. Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique représentent une superficie globale de 64 hectares et 50 ares, situés dans les territoires des wilayas d’Alger (communes de Tessala El Merdja, Douéra et Mahelma) Tipaza (commune de Douaouda) et Blida (commune de Ben Khelil), précise le décret. La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement technique de Hamici et contournement de la résidence d’Etat de Zéralda par le dédoublement de la RN 67 et du CW 212, comprend 8 d’ouvrages d’art et 5 échangeurs. Quant au second décret (n 21-471), il a pour objet de déclarer l’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n 145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Les terrains servant d’emprise à l’opération de réalisation des travaux de ce projet représentent une superficie totale de 50 ares, situés dans le territoire de les communes de Bordj El Kiffan et de Dar El Beida. La consistance des travaux à engager pour l’opération du dédoublement du chemin de wilaya n 145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan, comprend la réalisation d’un linéaire principal de 4 kilomètres (2 x 2) et l’aménagement d’un terre-plein central et trottoirs ainsi que l’aménagement de trois giratoires. Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires relative à la réalisation des travaux des deux projets «doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public», selon les décrets. n

