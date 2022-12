Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, mardi à Alger, l’ambassadeur de la République de Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir Gökta?, avec lequel il a passé en revue les relations entre les deux pays en matière de travaux publics et d’hydraulique, mais aussi les perspectives de leur développement, indique un communiqué du ministère. «Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, au siège du ministère, Son Excellence l’ambassadeur de la République de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Özdemir Gökta, à sa demande, les deux parties ont passé en revue les relations distinguées entre les deux pays en matière de travaux publics et d’hydraulique, mais aussi les perspectives de leur développement et renforcement», selon le même communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du «partenariat important» liant les entreprises algériennes et turques, en plus de leur souhait de poursuivre les efforts à même d’établir un partenariat durable entre les deux pays et booster les relations de coopération bilatérale, ajoute la même source.

Le ministre a encouragé les acteurs turcs à se lancer davantage dans les investissements en matière de travaux publics et d’hydraulique, en vue d’échanger les expertises techniques et technologiques des deux parties. n

