Au-delà des arrivées et des départs enregistrés dans le dernier remaniement gouvernemental, annoncé jeudi dernier et marqué par la reconduction d’Aïmene Benabderrahmane au poste de Premier ministre, la nouveauté réside surtout dans la création d’un méga-ministère.

Celui des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base et qui a été confié à Lakhdar Rekhroukh, qui occupait jusque-là le poste de patron du groupe public Cosider, spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics en Algérie et le troisième au niveau africain.

Le désormais ancien patron de Cosider hérite, en effet, d’un chantier énorme qui regroupe des segments étroitement liés, mais surtout annonciateurs de nombreux défis dont certains se présentent sous le sceau de l’urgence dans trois secteurs essentiels.

En ce qui concerne les travaux publics et les infrastructures de base, les préoccupations ne manquent pas au vu des besoins qui se font de plus en plus sentir en matière de routes, d’autoroutes et autres ouvrages.

La saison estivale aura manifestement révélé les limites des réalisations en matière de routes, ce qui a engendré des embouteillages monstres sur des voies censées permettre aux automobilistes de ne pas vivre des moments de nervosité et d’angoisses pendant leurs déplacements.

Lors de la cérémonie de passation de consignes au ministère des Travaux publics, M. Rekhroukh a fait part de sa volonté d’insuffler une nouvelle dynamique et de conférer un nouvel esprit au secteur, un objectif qu’il pourra bâtir sur sa connaissance du secteur pendant de longues années.

Pour ce qui de l’hydraulique, dans lequel disparaît désormais le vocable des «ressources en eau», la partie est loin d’être une sinécure compte tenu de la raréfaction de l’eau, aussi bien pour les ménages que pour les besoins de l’agriculture, conséquence de la baisse des volumes de la pluviométrie. Dans ce registre, la réalisation de nouvelles stations de dessalement d’eau est à l’ordre du jour et le nouveau ministre évoluera en terrain connu dans la mesure où Cosider fait déjà partie des entreprises auxquelles a été confiée la mission de réaliser 5 stations afin d’endiguer le problème de l’indisponibilité de l’eau. Il s’agira aussi pour M. Rakhroukh de mettre à exécution la politique du gouvernement en la matière, assurer le suivi de la protection des ressources en eau, affiner la gestion des infrastructures du secteur de l’eau, œuvrer à la consolidation des infrastructures d’alimentation en eau potable… A noter qu’au vu de la situation de stress hydrique que traversent plusieurs régions du pays, le gouvernement table notamment sur le dessalement d’eau de mer pour pallier le manque de ressources et assurer la sécurité hydrique.

L’orientation a été réaffirmée l’été dernier quand le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné «le lancement, dans les plus brefs délais, de projets de dessalement d’eau de mer dans l’est, l’ouest et le centre du pays».

Des projets pouvant s'élever à cinq grandes stations d'une capacité de production de plus de 300 000 m3/jour chacune. Au mois de février dernier, le chef de l'Etat a instruit de «procéder à un examen, une évaluation et une définition du véritable volume de consommation quotidienne de l'eau potable. L'étude visait à revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale 1,250 million de mètres cubes pour quatre millions de citoyens.

