L’alimentation en eau potable (AEP) sera perturbée dans 13 communes des wilayas de Tipasa et Alger, en raison de travaux de maintenance qui débuteront à partir de lundi prochain au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka, rapporte un communiqué de la SEAAL. «La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) en charge de l’exploitation des eaux de la station de dessalement de Fouka a programmé un arrêt total de l’usine en raison de travaux de maintenance annuels à partir de lundi à 2H00 du matin», indique le texte. Les travaux, qui se poursuivront jusqu’à 2H00 mercredi (24 juin courant), causeront des perturbations dans la distribution d’eau potable dans neuf communes de l’est de Tipasa et quatre autres de l’ouest d’Alger. Les communes concernées sont Koléa, Fouka, Ain Tagourait, Daouda, Chaibia, Bou Ismail, Bouharoune, Hattatba et khemisti (wilaya de Tipasa), et Zeralda, Maàlma, Ain Beniane et Staoueli (wilaya Alger), ajoute le document. «La situation se rétablira progressivement durant la journée de mercredi», a affirmé la SEAAL. Un programme spécial sera mis en place, en collaboration avec les autorités locales, pour l’exploitation d’autres sources d’alimentation, dont des «sources d’eau et des puits», est-il <

