Un congé pour créer son entreprise ! Autrement dit, une pause qui permet à un salarié de se jeter dans l’aventure entrepreneuriale, tout en conservant sa relation de travail avec son employeur. Dans le cas d’échec, ce salarié peut réintégrer son poste de travail. C’est l’idée, pas si originale, qu’a lancée jeudi le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Devant les parlementaires de l’APN, Acheuk Youcef Chawki a fait état de ce projet dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat, a-t-il expliqué en réponse à une question d’un député. Le dispositif qui en découlera permettra « le maintien du contrat de travail en cours de validité jusqu’au lancement effectif du projet de la micro-entreprise », a-t-il ajouté. Sa mise en application, a poursuivi le ministre, est de tranquilliser les salariés qui craignent de démissionner et risquer de perdre leur emploi au cas où ils ne réussissent pas leur dessein d’entreprise.

Le nouveau dispositif annoncé rendra possible un « congé pour la création d’entreprise » et donne au salarié, candidat à l’entreprenariat, l’opportunité de monter son projet « en toute sérénité », a indiqué le ministre en plénière à l’Assemblée populaire nationale.

Quelle forme juridique et réglementaire prendra ce congé s’il dépasse le stade de l’intention pour devenir une réalité ? Tout dépendra de la réflexion qui en sera faite au niveau du ministère du Travail et de la concertation qu’il aura avec ses partenaires de l’entreprise dont l’avis est primordial. Car c’est à eux de décider d’accepter ou non la création ce congé.

Toutefois l’idée n’est pas nouvelle. Elle est rendue possible depuis des années par plusieurs législations européennes notamment. Elle prévoit un congé pour création d’entreprise avec le maintien du contrat de travail, mais sans rémunération. Dans certains pays comme la France, ce congé est d’une année renouvelable avec la possibilité, pour le salarié qui ne réussit pas son entreprise, de réintégrer librement son poste d’emploi. Dans le cas d’un succès, il peut le quitter sans préavis. La condition, également, est de ne pas se lancer dans une activité concurrente de celle de l’entreprise où l’employé travaillait auparavant. Toujours en ce qui concerne la création d’entreprise, le ministre a fait état de l’intention de son département de « réorganiser les mécanismes d’aide à l’insertion professionnelle et à l’emploi ». Il s’agira d’un nouveau cadre juridique et réglementaire pour l’ANSEJ, l’ANGEM et autres. Il remplacera le Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) à travers « une approche économique à même de résorber le chômage ».

Le ministre a indiqué que le DAIP, lancé en 2008, a permis « la titularisation de plus de deux millions de bénéficiaires », assurant que les mesures prises pour la titularisation des jeunes inscrits dans ce cadre sont « toujours en vigueur ».

S’agissant de la création de projets dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), le ministre a évoqué « le financement de plus de 500.000 projets ayant permis la création de plus de deux millions postes d’emploi ».