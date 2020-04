Les experts en droit du travail ont recommandé aux chefs d’entreprise, lors du dernier débat en ligne du Forum des chefs d’entreprise (FCE), de recourir à la concertation et aux négociations collectives sur le mode de travail et sur les salaires des employés pour faire face à la crise sanitaire. «Cela garantit la pérennité des activités, d’une part, et d’éviter les contentieux, d’autre part. Le chef d’entreprise évitera ainsi de perdre du temps à résoudre des conflits quand la reprise effective de son activité surviendra», explique le spécialiste en droit du travail, Si Ali Habib. Concernant le mode de travail, il estime que le télétravail, bien qu’il ne soit pas doté d’un ancrage juridique, est la meilleure façon de procéder. «Seulement, le système de rémunération, même si ce mode de travail est conjoncturel, doit être adapté à cette formule à distance. Doit-on rémunérer les télétravailleurs en fonction des horaires ou du rendement ?», indique-t-il, précisant que la réduction des horaires de travail étant imposée par décrets, l’employeur n’est pas obligé de se tenir à la rémunération initiale mentionnée sur les contrats de travail. Il signalera, toujours dans ce contexte, que basculer dans le télétravail, même pour une courte durée, impose une modification dans les contrats de travail. D’après le constat du juriste, Mounir Aït Belkacem, les employés ne se plaignent pas d’avoir été obligés de se mettre au télétravail bien que leur assiduité soit au-dessous des attentes de leurs employeurs. «Ces derniers doivent savoir que les décrets exécutifs promulgués dernièrement sont pour répondre à une urgence sanitaire et non juridique. Les entreprises doivent faire avec en essayant d’adopter les options les plus adéquates et dans le respect du social», dit-il. Parmi ces options, le recours aux congés exceptionnels, les reliquats notamment. Pour l’expert en droit du travail, l’employeur a le droit d’obliger ses employés à consommer leurs reliquats mais pour ce qui est des congés anticipés ou sans soldes, l’accord des travailleurs est nécessaire. «De même que le chômage technique. C’est une option qui existe dans la loi mais elle ne répond pas vraiment à la conjoncture actuelle. Dans le cadre d’une concertation, surtout quand il s’agit d’entreprises qui sont à l’arrêt, l’employeur peut proposer une rémunération de 70 à 80%», explique-t-il. Cela permettra aux employés de préserver leurs emplois et à l’entreprise de se maintenir. «Dans les autres pays, les 20% auraient été payés par les caisses sociales. Mais nous n’avons pas cela dans notre pays», remarque-t-il.

Le spécialiste en droit du travail estime, par ailleurs, qu’au cours du premier semestre de cette année, avec l’avènement du coronavirus, le plus important est de savoir comment gérer la crise en urgence, comment préserver ses employés et son activité. «Mais au deuxième semestre, à partir du mois de juillet, sa préoccupation première sera la relance de son entreprise. Les travailleurs seront appelés à travailler plus et peut-être même à sacrifier une partie de leur congé annuel», prévient-il. Les entreprises, par ailleurs, vont s’empresser de s’outiller pour ne plus tomber dans les mêmes difficultés en temps de crise. «Elles vont établir des contrats de travail plus sécurisés, en introduisant notamment, le télétravail, le chômage technique… et les relations de travail seront plus flexibles», conclut-il. Le juriste, pour sa part, pense qu’après le confinement, le plus urgent, sera l’élaboration d’un plan de sauvegarde pour les entreprises, mais aussi la préservation des financements de l’Etat. n