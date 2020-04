Dans une note interne (dont « Reporters » a obtenu une copie) le groupe Sonelgaz annonce l’attribution d’une « prime exceptionnelle de risque » à son personnel « permanent et temporaire » qui assure « la continuité des services » durant cette période de confinement. Le montant varie entre 10 000 et 20 000 DA. La note indique que les bénéficiaires sont divisés en deux. Le premier groupe est « le personnel exerçant et(ou) intervenant sur le terrain dans de domaine de l’exploitation, production, surveillance d’ouvrages et gardiennage, personnel médical et paramédical des CMT et CMS, personnel d’accueil des sociétés de surveillance et les chauffeurs ». Leur prime est fixé à 20 000 DA. Le second groupe représente « le personnel exerçant dans les bureaux et dans l’administration ». Ils percevront 10 000 DA. La même source indique que la « prime exceptionnelle de risque » est versé pour une période de trois mois (mars, avril, mai 2020) « renouvelable en cas de besoin« .

Articles similaires