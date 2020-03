L’activiste Samir Belarbi (photo) et le militant de SOS Disparus Yacine Hamitouche ont été placés, ce mardi, par le tribunal de Sidi M’hamed, sous mandat de dépôt, rapporte, sur sa page facebook, le Comité National pour la Libération des détenus (CNLD). La même source indique que les deux sont accusés « d’incitation à attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale ».

