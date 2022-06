Enfin un corridor économique sur la transsaharienne ? C’est ce qui semble se dessiner selon les déclarations du Secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT).

Dans une déclaration aux médias, Mohamed Ayadi a indiqué, en marge de la 73e session du CLRT que les ministres des Travaux publics et des Equipements des pays membres du projet, réunis à Alger, se sont accordés sur l’accélération de la création d’un corridor économique. Il a ajouté que la création d’un corridor économique à travers un mécanisme régional sur le parcours routier transsaharien, qui relie l’Algérie au Nigeria en passant par tous les pays-étapes (Tunisie, Niger, Mali et Tchad) concernés par le projet, est une recommandation de la Cnuced. Ce corridor, semblable à ceux qui existent au Mozambique (corridors de Maputo et de Beira), entre l’Ethiopie et le Kenya (Addis-Abeba- port de Mombassa ) ou dans d’autres parties du monde, comme celui reliant, par exemple, l’Inde au Pakistan, est destiné à «valoriser» la transsaharienne par la facilitation du transit, du transport, du commerce et la génération d’investissements. Des activités inscrites et soutenues par ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Elles devraient être lancées rapidement si la volonté politique de le faire est commune aux six pays que relie et traverse la transsaharienne, d’autant que le projet de 9 900 km est «quasi achevé», selon le ministre nigérian des Travaux publics et de l’Habitat, Mu’azu Sambo

La création d’un corridor économique sur la transsaharienne a toujours été soutenue par l’Algérie. Elle est devenue son cheval de bataille depuis le début de cette année, notamment sous la houlette du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese). En mars dernier, à l’occasion d’une précédente réunion du CLRT, le Conseil avait insisté sur l’accélération de la mise en place de couloir économique et commercial en raison de sa vocation de «vecteur d’intégration régionale et de développement commercial intra-africain». Le point de vue algérien est que la route transsaharienne et le corridor peuvent être de «véritables moteurs de croissance économique et de développement en Afrique». C’est ce que précisait, au printemps dernier, l’ancien numéro 1 du Cnese, Reda Tir. Il avait indiqué que la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf) offrait «un nouveau souffle» à la transsaharienne. L’Algérie considère pertinent la création également d’un «forum économique» annuel réunissant les dirigeants d’entreprises et responsables politiques des six pays concernés par la transsaharienne, et la mise en place d’un «conseil d’affaires mixte» regroupant les chambres de commerce et d’industrie et des institutions similaires des pays membres. Pour la petite histoire, le CLRT a lancé, en 2009, sur recommandation de la Cnuced, une étude sur les potentialités d’échanges commerciaux entre les pays membres. Il y était question de création d’un «système corridor» et de forum et de conseil d’affaires.

Pour l’histoire également, la transsaharienne est un projet considéré comme l’un des plus structurants du continent que le Nepad a retenu comme projet phare. Pour l’Algérie, la transsaharienne est un axe stratégique, car elle traverse dix wilayas sur une distance de 2 022 km, depuis Alger jusqu’à In Guezzam, frontalière avec le Niger, à l’extrême Sud, en passant par Blida, Médéa puis El-Meniaa, Aïn Salah et Tamanrasset. En mars dernier, le président du CLRT, M. Ayadi, avait affirmé que le taux d’avancement de la route était de 90%. 9 000 km sont déjà bitumés, avait-il affirmé.