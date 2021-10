Le ministre des Transports Aïssa Bekkaï a opéré un mouvement partiel qui a touché 18 directeurs des transports de wilayas, a indiqué un communiqué du ministère. Suite à ce mouvement partiel opéré jeudi, il a été procédé à la nomination de Tarek Dehimi (Laghouat), Djamel Hafhouf (Batna), Belkheir Benamar (Tlemcen), Omar Fassih (Djelfa), Adj Bouaouni (Jijel), Mohamed Chawki Hamlaoui (Sétif), Lyès Habes (Saïda), Mustapha Kada Belfar (Sidi Belabbes), Slih Aziz (Annaba), Aziz Benkhnouf (Guelma), Boumediene Ryadh (Mostaganem), Khaled Talha (Mascara), Tahar Hakkas (Oran), Salaheddine Brahimi (El Tarf), Smaïl Benaïcha (Ghardaïa), Zoheir Mekrache (Relizane), Aïssa Belloula (Bordj Badji Mokhtar) et Hocine Bouchama (El Menia), selon la même source. Il s’agit par ce mouvement de nommer des directeurs dans des postes vacants pour l’amélioration de la performance du secteur au niveau local, et promouvoir des chefs de services dans les directions des transports ayant prouvé leurs compétence dans l’accomplissement de leurs missions. Cette opération vise également à opérer des transferts pour les directeurs ayant fait plus de cinq ans au niveau de la même wilaya à l’effet de donner un nouveau souffle au secteur, ajoute le communiqué. Le ministère continuera d’évaluer la performance des directeurs pour assurer une gestion efficace du secteur au niveau local et de recourir, si nécessaire, au mouvement périodique.

