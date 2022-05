Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a exhorté, lundi à Alger, les responsables du groupe public de transport urbain de marchandises et de logistique «Logitrans» à consentir davantage d’efforts pour améliorer sa performance, notamment dans l’accompagnement des méga projets sur lesquels mise l’Algérie, indique un communiqué du ministère. Présidant une réunion tenue en présence de cadres du ministère et du P-dg du groupe «Logitrans» et nombre de ses cadres, M. Moundji a exhorté les responsable du groupe à consentir davantage d’efforts pour améliorer sa performance notamment dans l’accompagnement des méga projets sur lesquels mise l’Algérie en termes de développement durable, à l’instar des projets miniers, comme celui de Ghar Djebilet d’exploitation du fer et le projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate à l’est du pays», souligne le communiqué. Le ministre a donné des orientations concernant «le traitement des crises à la faveur d’une cellule de veille pour éviter la reproduction du scénario de la pandémie et ses retombées», soulignant l’importance de tirer des enseignements et de mettre en place un programme de lutte contre d’éventuelles nouvelles vagues pandémiques», ajoute le document. Il a appelé, dans ce sens, à la promotion des services prodigués par l’entreprise au niveau interne et externe à la faveur de la commercialisation et d’une stratégie de communication et d’information étudiée». M. Moundji s’est dit satisfait de la situation du groupe et de sa santé financière, en dépit de la crise sanitaire Covid-19 qui a grandement influé sur le secteur, à travers l’organisation d’un système de gestion moderne et efficace qu’il convient de généraliser à toutes les entreprises du secteur en difficulté». Le ministre a affirmé l’importance de cette entreprise sur le plan économique en sa qualité de société leader dans le domaine de transport des marchandises et d’accompagnement des opérateurs économiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en sus de sa contribution à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Le PDG du Groupe a présenté un exposé global sur la situation et les activités de l’entreprise et sur son système de gestion. Il a également évoqué ses différentes réalisations à l’instar des plateformes logistiques et l’élargissement du champ de ses prestations aux niveaux national et régional, ajoute le communiqué. n

