Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a procédé hier samedi à l’inauguration du tramway de la ville de Mostaganem, à l’occasion de la journée nationale du chahid, commémorée le 18 février de chaque année.

Le ministre et la délégation qui l’accompagnait ont pris place dans un wagon à la première station du tramway au quartier Kharouba, baptisée du nom du chahid commandant Ferradj, avant de se rendre au poste de maintenance et de contrôle du tramway situé à Salamandre où des explications sur ce projet leur ont été données. La première ligne de ce moyen de transport s’étend sur 12,5 kms de Salamandre à Kharouba, desservant, entre autres, l’Université «Abdelhamid Ibn Badis», l’Ecole nationale supérieure d’Agronomie «Mohamed Lamdjad Benabdelmalek», le Centre hospitalo-universitaire «Boumediene Bensmain», la direction de la santé à Tijditt et la gare ferroviaire au centre-ville. Cette ligne permet également aux citoyens de rallier, en un temps court à travers 20 stations, le parc d’attraction «Mostaland», le parc du 20 août à El-Arsa, le pôle culturel du quartier «El Matmar», ainsi que des quartiers à forte densité démographique. La deuxième ligne, qui s’étend sur une distance de 2 km et comprend quatre stations de la gare ferroviaire au centre-ville, est reliée à la gare de transport de voyageurs inter wilayas, passant par la rue Benyahia Belkacem, le complexe sportif «commandant Ferradj» et la cité «5 juillet 1962». Le tramway de Mostaganem d’un coût global de 26,5 milliards DA est le septième du genre au niveau national après ceux d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Sidi Bel-Abbes, de Sétif et de Ouargla. Lancé en septembre 2013, le projet de ce tramway a accusé un retard dans la réalisation qui a conduit à la résiliation du contrat avec la société espagnole chargée des travaux et son remplacement par le groupe public national COSIDER qui a réussi, en coopération avec Alstom Algérie, à le concrétiser et à effectuer divers essais techniques en s’appuyant sur des cadres nationaux. La société Cital, spécialisée dans l’industrie ferroviaire (wilaya d’Annaba), a réussi une expérience d’un premier wagon «Citadis 402» produit localement d’une longueur de 44 mètres et d’une vitesse de 70 km/heure, avant de livrer l’ensemble des wagons de ce projet.



Lancement prochain des projets d’extension du réseau ferroviaire Nord-Sud

Par ailleurs, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud avait annoncé, jeudi à Alger, l’entame des préparatifs en vue du lancement des projets d’extension du réseau ferroviaire Nord-Sud. Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) dédiée aux questions orales, M. Beldjoud a précisé qu»après avoir reçu les instructions du Président de la République, les services du ministère des Transports ont procédé immédiatement à la prise de mesures pratiques pour la réalisation des projets ferroviaires sur l’ensemble du territoire, dont des projets sur la trajectoire des wilayas du sud comme Ouargla». «La réalisation de ces projets d’envergure constitue une des priorités de l’année en cours», a-t-il estimé. A ce propos, M. Beldjoud a fait état d’une étude de faisabilité concernant le projet de la ligne ferroviaire à Ghardaïa, d’une longueur linéaire de 170 km, soulignant qu’il constituait le plus grand axe de la voie ferrée Sud-Est, depuis la gare de Metlili à celle de Ouargla et qui s’étend jusqu’au pôle pétrolier de Hassi Messaoud. S’agissant de la ligne Ouargla-Hassi Messaoud (85 km), le ministre a expliqué que l’étude de faisabilité et les tests topographiques et géotechniques «touchent à leur fin» et le projet «en est à sa dernière étape», à savoir l’élaboration du rapport final. Evoquant le projet de ligne ferroviaire Tougourt-Hassi Messaoud (150 km) qui est un prolongement de la ligne Constantine-Tougourt, le ministre a précisé que les travaux étaient à 62%, relevant l’importance économique de ce projet qui relie le pôle pétrolier aux ports du Nord-Est du pays était également une ligne mixte transportant, à la fois, les passagers et les marchandises. Il a souligné que les sociétés chargées de la réalisation de ce projet ont rencontré plusieurs difficultés qui ont affecté la cadence des travaux. Dans le cadre de la ligne Nord-Sud, poursuit le ministre, le tronçon reliant Boughezoul à Laghouat sur une distance de 250 km sera ouvert au cours du premier trimestre de cette année et une autre ligne vers Béchar sera réalisée prochainement. Sur la stratégie du développement du transport ferroviaire au niveau des Hauts-plateaux, M. Beldjoud a affirmé que le taux de réalisation des projets programmés a atteint 95 %, soit une distance globale de 1.160 km. A une question sur le projet d’extension de la ligne ferroviaire reliant la ville d’Azazga à la gare de Oued Aissi dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre a fait savoir que cette ligne s’étendant sur une distance de 25 km est en phase d’étude de faisabilité, ajoutant que deux propositions sont en cours d’examen concernant l’itinéraire de cette ligne. Le retard de la concrétisation de ce projet est dû aux conditions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 ainsi qu’au manque des moyens financiers pour le relancer, a expliqué M. Beldjoud. A une autre question sur l’extension du tramway de Sétif, le ministre a précisé qu’après la réception en 2018 de la première ligne sur une distance de 15,2 km, dotée de 24 stations, il est proposé d’effectuer une étude approfondie pour la deuxième ligne de 7,5 km avec 19 stations pour la région nord de la ville démarrant de l’université «El Hidhab 3» en passant par le centre ville jusqu’à la cité universitaire El Hachemi Hocine. S’agissant des licences de taxis, M. Beldjoud a affirmé que les services du ministère ont reçu plusieurs demandes de différentes wilayas et s’apprêtent à prendre une décision définitive à cet effet. Le ministre a rappelé également que ses services «œuvrent actuellement à assurer toutes les conditions de réussite» du transport dans le cadre du hadj et de la Omra ainsi que la prochaine saison estivale, soulignant que le programme relatif à ces occasions seront finalisés définitivement en mars prochain.

(APS)