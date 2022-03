PAR NAZIM B.

Fortement impacté par la crise sanitaire et ses répercussions sur le plan économique, le secteur des transports aérien et maritime a pu compter, ces derniers jours, avec de bonnes nouvelles annonçant notamment de nouvelles liaisons. Ce qui est de nature à redynamiser le flux et l’activité. C’est ainsi qu’ont été annoncées deux traversées partant d’Oran et de Skikda en direction de la France, qui viennent d’être ajoutées dans un premier temps au programme initialement établi.

Jusque-là, la compagnie maritime nationale assure des dessertes vers deux pays de l’autre rive de la Méditerranée, France et Espagne, à partir d’Oran et d’Alger à raison de deux départs par semaine. Au niveau de la compagnie nationale, on souligne que le programme de la saison estivale est «d’ores et déjà» prêt, précisant, cependant, qu’un retour à la fréquence de traversées assurées avant la pandémie est «tributaire de l’aval» des autorités. Pour ce qui est du remboursement prévu pour les voyageurs d’Algérie Ferries, de nouvelles mesures ont été mises en lumière, selon le député de la communauté algérienne établie à l’étranger, Tawfiq Khedim, qui s’exprimait après une réunion avec le patron d’Algérie Ferries. «Toutes les personnes concernées peuvent demander une indemnisation auprès de l’agence privée chez laquelle elles ont acheté leurs billets, et éventuellement s’adresser directement à Algérie Ferries en cas de refus», a-t-il expliqué. Ce dernier a fait part, cependant, de certaines conditions qui vont être mises en place. L’objectif, selon lui, est «d’offrir un service de remboursement équitable et organisé car beaucoup de personnes ne prennent pas le peine d’annuler leurs réservations, ce qui pénalise la compagnie mais aussi les personnes désirant voyager qui ne trouvent plus de places».

Pour ce qui est du transport aérien, le trafic sera marqué par la reprise des vols à destination de Dakar et de Nouakchott à partir du 27 mars dans le cadre «des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme des vols d’Air Algérie vers différentes destinations internationales». La reprise de ces vols est prévue selon un programme prédéfini, à savoir, un vol hebdomadaire Alger-Nouakchott (mercredi) et un vol hebdomadaire Nouakchott-Alger (jeudi). «Air Algérie mettra en place un programme spécial pour les vols de et vers Dakar, qui soit adapté au vol Laghouat-Alger pour relier directement les deux vols», avait précisé la compagnie nationale dans son communiqué.

A cette reprise des vols vers Dakar et Nouakchott, il faudrait ajouter le passage à 5 vols réguliers commerciaux par semaine Alger-Canada, depuis le 28 février dernier, alors que la fréquence était de 3. Autrement dit, le transport aérien tend à retrouver son activité fortement impactée par la crise sanitaire qui a fait subir à la compagnie d’énormes pertes financières.

Sur un autre registre lié aux prestations qu’assurent les agences de la compagnie nationale, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a effectué avant-hier une visite inopinée au siège de l’agence commerciale d’Air Algérie, place Audin à Alger, a indiqué un communiqué du ministère. «Le ministre s’est enquis des conditions d’accueil des citoyens ainsi que de la qualité des prestations offertes par les agents commerciaux, insistant sur l’importance d’une bonne prise en charge des clients et l’écoute de leurs préoccupations», a noté la même source. M. Bekkaï «a eu des discussions avec des employés de la compagnie ainsi qu’avec des citoyens qui lui ont fait part de certains problèmes, à l’instar du nombre de vols et des prix des billets», selon la même source. A ce propos, le ministre a fait état des efforts de la tutelle visant à élever le nombre de vols dans les tout prochains jours dans le but d’atténuer la pression sur Air Algérie et assurer un retour des prix des billets à un niveau accessible, a conclu le communiqué du ministère. <

