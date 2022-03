C’est aujourd’hui qu’entre en vigueur le nouveau dispositif sanitaire qui consiste en l’allègement des conditions d’entrée en Algérie au niveau de l’ensemble des frontières, à la faveur de la nette amélioration de la situation épidémique que connait le pays depuis plusieurs semaines.

PAR INES DALI

En effet, les cas de Covid-19 sont descendus au plus bas depuis le début de la pandémie jusqu’à se situer à moins de 30 voire de 20 cas quotidiens ces derniers jours. Idem pour les décès qui restent entre un et 2 cas et pour les malades en soins intensifs qui ne dépassent pas une dizaine de cas. Cette situation épidémique fort confortable en Algérie a permis au gouvernement de prendre les décisions qui vont dans le sens de la levée progressive des mesures anti-Covid, après consultations avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et l’autorité sanitaire. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a donc «arrêté les mesures d’allégement du dispositif sanitaire relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d’entrée sur le territoire national (aéroports, ports et frontières terrestres) applicable à partir de dimanche 20 mars 2022», ont indiqué les services du Premier ministère dès jeudi.

Concrètement, l’allègement consiste d’abord en la suppression des tests antigéniques pour tous les voyageurs à leur arrivée sur le territoire algérien. Pour les personnes vaccinées, le gouvernement a décidé «l’exigence d’un pass vaccinal de moins de neuf (09) mois», tandis que pour celles qui ne sont pas vaccinées, il y a «l’exigence d’un test RT-PCR de moins de 72 heures», selon les précisions du Premier ministère.

Les nouvelles mesures ne sont pas définitives, mais modulables. «Ce dispositif demeure adaptable en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique», a-t-il tenu à souligner. Cette précision apportée par le gouvernement était attendue dans la mesure où un revirement de la situation peut arriver à tout moment, comme cela s’est déjà passé tout le long des deux dernières années de Covid qu’a vécues l’Algérie, à travers les différentes vagues qui se sont succédé, entrecoupées par des périodes d’accalmie. Si la période actuelle est celle d’une accalmie jamais connue dans le pays depuis l’apparition des cas en fin février 2020, il n’en demeure pas moins qu’il faut toujours garder à l’esprit que le Covid-19 n’a pas cessé de surprendre et a démontré une véritable capacité à se régénérer, de plus belle, à travers ses différents variants. C’est pour cela qu’il n’est toujours pas temps de crier victoire ni de se fier à l’hypothèse que c’est un affaiblissement annonciateur de l’extinction de la pandémie.

Pas encore le moment de crier victoire

A ce titre, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti quant à la baisse de la vigilance qui pourrait être observée à l’échelle mondiale. Elle a mis en garde que «la pandémie est loin d’être terminée», donnant en cela de nombreux exemples de reprise des cas Covid dans plusieurs pays à travers la planète.

La Chine qui a dû recourir au reconfinement de plusieurs millions de personnes après une reprise de l’épidémie. Mais pas seulement puisque d’autres pays, comme ceux européens avec lesquels l’Algérie a rouvert les lignes aériennes et les a même renforcées, ont, eux aussi, enregistré une hausse des cas, avec parfois des hospitalisations.

D’où, à défaut de voir le virus complètement éradiqué, il faut «apprendre à vivre avec», comme l’ont recommandé et continuent de le faire avec beaucoup d’insistance les professionnels de la santé algériens qui se sont exprimés à ce sujet. «Ce n’est pas parce que la situation épidémiologique s’est améliorée qu’il faut penser que la pandémie est derrière nous», ont-ils mis en garde.

Pour eux, il ne faut pas se départir du respect des gestes barrières et de la distanciation physique, car il s’agit, par-dessus tout, de maintenir cette situation de stabilité épidémique que connait le pays. Tout comme l’a recommandé l’OMS, ils continuent, eux aussi, à dire que la vaccination reste la solution la plus à même de garantir une immunité collective qui viendra renforcer l’immunité naturelle acquise par infection. Selon eux, il faut rester attentif à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Cela d’autant, ont-ils rappelé, que le constat fait durant les deux années de pandémie, c’est qu’après le passage d’une nouvelle vague dans d’autres pays, celle-ci finit par arriver en Algérie. Ce qui reste probable actuellement, avec la reprise épidémique qui se répand et prend de l’ampleur même si les cas sont nettement de moindre gravité et semblent avoir épargné les systèmes sanitaires des pays en question.

Le risque quant à une éventuelle reprise en Algérie n’est donc pas écarté, d’où les appels à la vigilance restent d’actualité, afin d’éviter de voir les hôpitaux se remplir à nouveau mais, surtout, de perdre d’autres vies.<