Bonne nouvelle pour les Algériens établis à l’étranger. Ces derniers pourront, dès l’été prochain, effectuer des voyages vers leur pays en bénéficiant de tarifs revus à la baisse pour les billets de transports aérien et maritime. Une instruction a été donnée en ce sens par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu dimanche.

Par Feriel Nourine

Abdelmadjid Tebboune a, en effet, chargé le ministre du Transport d’entamer la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale à l’étranger, indique un communiqué de la présidence de la République. En plus d’alléger les charges du billet de voyage vers l’Algérie pour les nationaux établis outre-mer, la décision du chef de l’Etat vise à «inciter et encourager» ces derniers à opter pour les entreprises de transport nationales, ajoute le communiqué.

L’encouragement vise notamment les voyageurs par voie aérienne qui sont de plus en plus nombreux à préférer les déplacements en Algérie à bord d’avions de compagnies étrangères pour les tarifs concurrentiels proposés par ces dernières par rapport à ceux exorbitants qui sont vendus dans les agences d’Air Algérie. Laquelle est constamment décriée pour sa grille tarifaire, classée parmi les plus chères au monde, et se voit donc naturellement pénalisée financièrement par la tendance dominante à aller chercher un billet chez des entreprises moins-disantes.

Les prix pratiqués par la compagnie nationale sont même jugés exorbitants par les Algériens qui désirent rentrer au pays pour revoir leurs proches. Ceci d’autant que ces derniers sont nombreux à devoir se déplacer en famille. Ceux qui partent de Paris, où on compte le plus grand nombre d’Algériens établis à l’étranger, doivent payer le tarif d’un billet vers Alger (aller-retour) «oscillant entre 700 et 800 euros, alors que le salaire de la plupart des 2,2 millions de ressortissants algériens en France ne dépasse pas 2 000 euros par mois», s’était plaint l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, en marge de la Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, organisée à Alger en novembre dernier. Des députés de l’émigration ont, eux aussi, dénoncé cette situation, appelant Tebboune à intervenir. L’ancien ministre du secteur, Aïssa Bekkai, avait abondé dans le même sens, jugeant les prix des billets d’Air Algérie «exagérés» pour certaines destinations.

La réouverture des frontières, puis la montée progressive du nombre de vols internationaux du pavillon national n’ont eu aucun impact sur la cherté des billets, alors que le gouvernement avait décidé, durant le même mois de novembre, d’installer une commission chargée d’enquêter sur ce dossier. «Le prix d’un billet à 750 euros est exagéré. Les résultats de l’enquête détermineront les raisons. Des décisions seront prises pour en finir immédiatement avec ce problème», avait alors indiqué le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Les orientations du président de la République pour la révision des prix de transport semblent découler de l’enquête menée par cette commission.

Dans le même souci d’inciter Air Algérie à rompre avec la léthargie qui caractérise son mode de gestion, Abdelmadjid Tebboune a également instruit les responsables concernés de «trouver une solution immédiate et exceptionnelle à tous les problèmes liés au transport des pèlerins accomplissant la Omra, en vue d’éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du hadj». Il a en outre donné des instructions pour revoir l’organigramme d’Air Algérie et son mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales, mettant l’accent sur la nécessité «d’accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l’aviation, a encore fait savoir la même source.

Le Président intervient dans ce dossier une semaine après une nouvelle montée au créneau des pilotes d’Air Algérie pour alerter sur le risque d’une explosion socioprofessionnelle qui guette leur entreprise.

Au moment où la quasi-totalité des compagnies aériennes sont en train de renouer avec le rythme de leur activité d’avant l’arrivée de la Covid-19, Air Algérie continue de compter les pertes subies durant la pandémie, sur fond d’une multitude d’autres problèmes qui mettent carrément en danger sa survie, a laissé entendre le Syndicat des pilotes de lignes algériens (SPLA) à l’adresse des pouvoirs publics.

La situation préoccupante au sein de la compagnie nationale est mise sur le compte de ses dirigeants à qui le syndicat reproche «un laxisme et un manque de visibilité et de planification».

Selon le SPLA, «les seules dispositions prises par la direction sont la limitation ou l’annulation à l’unilatéral de plusieurs acquis socioprofessionnels». Or, il y a risque d’aggravation de la situation, et «le résultat direct de cette politique est un départ massif des pilotes qui se profile dans le très court terme au profit des compagnies concurrentes à l’international», avertit-on. Ce qui provoquerait «une saignée du capital humain de la compagnie hautement qualifié» et serait «désastreux» pour l’avenir du pavillon national, prévient la même source.

Le SPLA a ainsi appelé les autorités compétentes à «intervenir énergiquement pour le redressement de cette situation chaotique dans l’intérêt suprême du pavillon national», après avoir fait savoir qu’«un front social grandissant et un climat socioprofessionnel insoutenable se profilent dans les jours à venir».