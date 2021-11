Le ministère des Transports a donné son accord de principe pour 16 projets soumis par des opérateurs privés dans le domaine des transports aérien et maritime, a fait savoir hier le ministre du secteur, Aissa Bekkai. Après étude des 28 dossiers déposés au niveau du ministère, 9 accords de principe ont été donnés pour des projets dans le domaine de l’aviation civile et 7 autres dans le domaine du transport maritime des personnes et des marchandises, a indiqué le ministre. Ces projets ont été soumis par des opérateurs privés algériens, étrangers ou mixtes, a-t-il précisé, relevant que le secteur des transports aériens et maritime était un secteur stratégique où l’investissement est soumis à la règle 49/51. Après l’obtention de l’accord de principe, les investisseurs pourront entamer la concrétisation de leurs projets sur terrain avant de les lancer une fois toutes les conditions juridiques réunies. Le ministre a souligné que son département s’attelait à réviser les textes réglementaires régissant ce domaine en vue d’alléger les procédures d’investissement, notamment en ce qui concerne le volet administratif sans pour autant porter atteinte aux normes de sécurité.

Articles similaires