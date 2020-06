Les transporteurs privés de voyageurs de la wilaya d’Alger restent partagés face à la décision de reprendre leurs activités. Selon leur Fédération, le nombre de ceux qui ont repris la route ne cesse de grossir et on parle même d’un taux de 50%. «Un pourcentage qui va certainement augmenter dans les prochains jours», affirme Abdelkader Boucherit, président de la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et de marchandises (FNTVM). Ce dernier explique à Reporters que cette reprise progressive de l’activité des transporteurs privés est attendue «depuis que nous avons ressenti chez ces derniers leur disposition à reprendre du service, laissant de côté quelques conditions pour reprendre le chemin du travail. Et sur ce point, je tiens à les saluer pour leur compréhension qui sert avant tout les usagers dont une grande majorité dépend de leurs services». A l’adresse des transporteurs qui se disent prêts à reprendre à la condition que leur soit permis de transporter des voyageurs debout, le responsable n’ira pas par quatre chemins. Il soulignera que le plafonnement du taux de remplissage fixé par le gouvernement a pour raison essentielle le strict respect de la distanciation physique. Et donc notre corporation doit se plier à cette exigence. Et pour ceux qui prônent une hausse des prix du transport, Abdelkader Boucherit dira que pour l’instant le ministre de tutelle refuse de traiter la question. «Pour l’heure, la priorité dans les discussions avec le ministère du Transport est de trouver un compromis sur le taux de remplissage car les transporteurs jugent qu’avec même un taux de 60% (il était fixé auparavant à 50%) ils travaillent à perte», nous a indiqué le président de la FNTVM.

S’agissant du protocole sanitaire recommandé par les autorités pour lutter contre la propagation de la Covid-19, notre virée du côté des stations de la capitale nous a permis d’observer que chauffeurs de bus et receveurs portent un masque de protection et la mise à la disposition des voyageurs de gel hydro-alcoolique. Et constat qui conforte, aucun voyageur debout à l’arrivée ou au départ des bus. Ali, chauffeur d’un minibus sur la ligne Réghaïa-Alger nous dira à ce sujet : «Vu le nombre de poste de contrôle de police sur notre trajet, l’idée de prendre un voyageur est à exclure car nous nous exposons à la mise en fourrière du bus, sans parler de l’amende qui accompagne cette mesure». Un autre transporteur nous a aussi témoigné concernant la mesure qui oblige à ne prendre que 50 % des capacités de son bus, dans sa corporation, beaucoup refusent de s’y soumettre. «Justifiant leur position par le fait qu’ils peuvent faire respecter la distanciation à l’intérieur de leur bus sans avoir à se soumettre à la recommandation». Sur ce point, le président de la FNTVM nous a rapporté enfin : «Lors de notre prochaine rencontre avec le ministère de tutelle nous allons tenter de mettre sur la table la question du taux de remplissage que les transporteurs veulent qu’il soit revu à la hausse invoquant qu’avec l’actuel, ils travaillent à perte».<

