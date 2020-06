L’organisation syndicale représentant les transporteurs de voyageurs dans les centres urbains et inter-wilayas monte au créneau sitôt l’augmentation des carburants entrée en vigueur, pour réclamer des tarifs plus élevés dès la levée des mesures de confinement partiel toujours de mise dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

En effet, elle ne semble pas vouloir accepter que la hausse du prix des carburants soit subie uniquement par les transporteurs. C’est la raison pour laquelle la Fédération nationale du transport de passagers et de marchandises (FNTV) menace de procéder à une augmentation des tickets de déplacement comme conséquence directe aux mesures contenues dans la loi de finances complémentaire dans son volet relatif aux prix des carburants. Cependant, la FNTV ne veut pas s’engager dans un bras de fer avec la tutelle tant que les portes du dialogue demeurent ouvertes entre les deux parties.

Et c’est le président de la FNTV Abdelkader Boucherit qui a fait part d’une audience avec le ministre des Transports, dont l’ordre du jour sera «l’étude des propositions d’augmentation des prix du transport». «Nous nous réunirons avec le ministre des Transports et des Travaux publics pour étudier les propositions d’augmentation des prix des transports après la hausse des prix du carburant», a souligné le président de la FNTV dans un communiqué rendu public. «La valeur de l’augmentation des prix du transport est la prérogative du ministère des Transports et des Travaux publics», a relevé la même source. Le porte-parole a estimé que «les augmentations seront détaillées en fonction des lignes de transport urbain et semi-urbain et du transport inter-wilaya et les grandes lignes».

En décodé, le principe d’une augmentation des prix semble être «une nécessité» pour les transports qui ont eu à se plaindre ces dernières semaines de l’impact des mesures de confinement sur leur activité. Dans les coulisses des transporteurs, on avance même la valeur de l’augmentation souhaitée qui serait de l’ordre de 25% des prix pratiqués jusque-là, une valeur qui serait calculée, dit-on, par rapport à la hausse du carburant.

Par ailleurs, les transporteurs de voyageurs, publics et privés, se préparent à accompagner leur reprise d’activité par une série de mesures de protection contre la propagation du virus Covid-19. A cet effet et dans l’attente de la reprise de leurs activités, les professionnels du transport des voyageurs prévoient de mettre en œuvre de nouvelles mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation de l’épidémie parmi les voyageurs au niveau national.

Pour M. Boucherit, la protection des chauffeurs tout comme celle des voyageurs «sera une priorité à travers les différents gestes barrières préconisés par les instances sanitaires du pays». Il cite, dans ce sens, le port du masque, mise à disposition du gel hydro-alcoolique et distanciation sociale constituent les premiers axes sur lesquels travaille la fédération dans l’attente du déconfinement progressif du secteur.

Pour le même responsable, les transporteurs de voyageurs et de marchandises sont prêts à reprendre une activité, même réduite, dans le respect des règles de sécurité sanitaire.