L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) lancera mercredi un programme spécial pour la saison estivale, a indiqué l’entreprise mardi dans un communiqué.

Ainsi, six bus seront dédiés aux navettes “Nozha” reliant la gare routière Caroubler vers le parc d’attraction de Ben Aknoun, le Jardin d’essai d’El Hamma et le Monument des Martyres., précise la même source.

En outre, l’Etusa a programmé, dans le cadre du Plan bleu, des dessertes vers les plages depuis les zones urbaines, y compris les nouvelles citées AADL, à travers cinq lignes régulières : la place du 1er mai vers plage Ain Benian et Staoueli, station 2 mai (Tafoura) vers plage Rais Hamidou, station place des Martyres vers plage Staoueli, station Chevalley vers plage Ain Benian et cité Belle Vue, et enfin cité Chaibia vers plage Ain Benian.

L’entreprise prévoit également l’exploitation de 10 lignes spéciales, dont la tranche horaire sera de 08h00 à 20h00.

Il s’agit des lignes reliant cité Houche El Gazouz à la plage Kheloufi (Zeralda), cité chaibia (Bir Touta) à la plage Kheloufi (Zeralda), cité Mohamed Maouch (Ouled Fayet) à la plage Ain Benian, cité Abiziol 2 (Douera) à la plage Kheloufi (Zeralda), cité Sidi M’hamed à la plage Kheloufi (Zeralda), cité Ain El Malha (Ain Naadja) à la plage Kheloufi (Zeralda), cité 1er novembre (Rahmania) à la plage plage Kheloufi (Zeralda) par les cités Q22 et Q23 Sidi Benour et cité 1500 et Q25 (Zaatria), ainsi que la ligne reliant la station d’El Harrach à la plage Ain Taya, la station Chevalley à la plage Sidi Fredj et enfin El Kerrouch à la Reghaia plage par Reghaia.

Concernant les lignes de transport régulier, le service du jour s’étalera de 06h15 à 19h00 avec une couverture de 122 lignes avec 285 bus, alors que le service de nuit est prévu de 19h00 à 00h50 avec une couverture de 21 lignes et 21 bus, selon le communiqué.