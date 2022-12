L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger «Etusa» a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service du paiement sans contact, via terminaux de paiement électronique (TPE), et ce, dans cinq points de vente à travers la capitale.

Le lancement de ce service entre dans le cadre du développement de la digitalisation des moyens et des services offerts aux usagers, a souligné l’Etusa.

Ainsi, et afin de faciliter les transactions commerciales, des TPE sont installés au niveau de cinq points de ventes: l’agence commerciale situés au 21, rue Alfred du Musset (Belouizdad), l’agence commerciale située à la station du 1er Mai, l’escalier mécanique, le kiosque de la station de Ben Aknoun et le kiosque de la station de la place des Martyrs, précise le communiqué.

