La reprise du travail décidée par les transporteurs privés de voyageurs activant sur les lignes urbaines et interurbaines aura-t-elle lieu aujourd’hui, dimanche, comme ils l’ont décidé

lors de leur réunion tenue jeudi dernier au niveau de la gare intermédiaire de Oued Aïssi ?

Pourtant prévue comme mesure d’accompagnement du déconfinement, l’activité du transport n’a pas eu lieu au lendemain de l’entrée en vigueur de la levée du couvre-feu sanitaire, le 14 juin dernier. Les transporteurs ayant protesté contre les conditions de reprise édictées par la direction locale des transports qu’ils considèrent comme onéreuses et difficiles à mettre en place.

En sus du protocole sanitaire qui doit être scrupuleusement observé par l’opérateur de transport et ses clients, c’est l’augmentation du prix du litre du carburant à la pompe qui pose problème aux transporteurs qui exigent une révision des tarifs au prorata du kilométrage des dessertes respectives. Une augmentation allant de 5 à 25 DA a été décidée par les transporteurs qui se sont réunis jeudi 25 juin 2020 à Oued Aïssi. Une décision qui est loin d’être agréée par la Direction de wilaya des transports. Le directeur local des transports de Tizi Ouzou, Samir Naït Youcef, a quant à lui exclu toute augmentation des tarifs de transport. «La question de réviser à la hausse les prix du transport est indiscutable tant que la grille tarifaire n’a pas été révisée. Ils n’ont pas le droit de procéder à une augmentation sans l’aval du ministère des Transports», a indiqué à l’APS le Directeur local des transports. Jusqu’à, hier, veille de la reprise du travail comme décidé jeudi dernier, les transporteurs étaient sur le point de prolonger le bras de fer entamé avec la tutelle, refusant une révision à la baisse de leurs exigences. Finalement, un consensus a fini par se dessiner entre les deux parties qui se sont entendues sur une augmentation de 10 dinars. Rappelons que seuls les bus de l’Etablissement de transport urbain de Tizi Ouzou (Etuto) ont assuré les rotations régulières depuis le 14 juin dernier.

