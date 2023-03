L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a prévu un programme spécial pour le mois de Ramadhan, assurant le service sur le réseau de transport collectif par bus de la capitale jusqu’à 2h du matin, a indiqué dimanche un communiqué de l’entreprise.

Durant les jours de la semaine, le programme comprend 124 lignes avec 253 bus durant la journée et 56 lignes avec 72 bus après el Iftar (rupture du jeûne), soit une fréquence de 20 à 40 minutes durant la journée et de 30 à 40 minutes la nuit, détaille la même source, précisant que les horaires d’exploitation sont fixées de 06h00 à 18h00 et de 20h00 à 02h00 du matin.

Dans le cas de l’exploitation et de la mise en service de “Djamaâ El Djazaïr” pendant le ramadhan, il est prévu la mise en exploitation de cinq nouvelles lignes dont les départs sont à partir de Ben Aknoun, Baraki par El Harrach, Ain el Malha par Ain Naadja et Birkhadem, Mahelma par Sidi Abd Allah et Zéralda, et Cités vertes-Ouled Fayet par Saïd Hamdine.

Additivement à ces cinq nouvelles lignes, les trois lignes occasionnelles, qui desservent actuellement le centre d’Alger à destination des Sablettes, à savoir “Place des Marthyrs- Les Sablettes” , “1 Mai -Les Sablettes” et “Bachjarah – Les Sablettes”, seront programmées comme étant des lignes régulières desservant “Djamaâ El Djazaïr”, selon l’Etusa.

De même, “Djamaâ El Djazaïr” sera desservi par l’extension de quatre lignes régulières : “El Harrach-Vieux Kouba/Bachdjarah”, “El Harrach -Sidi M’hamed”, “El Kerrouch-El Harrach-Rouiba” et “Eucalyptus-Sation 2 mai -El harrach”.

Concernant les week-ends, le programme de l’Etusa couvre vendredi 124 lignes avec 123 bus durant la journée et 56 lignes avec 72 bus après El Iftar, de 07h00 à 18h00 et de 20h00 à 02h00, selon le communiqué.

Pour samedi, le programme couvrira 124 lignes avec 178 Bus durant la journée et 56 lignes avec 72 bus après El Iftar, et ce, de 06h00 à 18h00 et de 20h00 à 02h00.

Aussi, durant le weekend et pour les soirées ramadanesques du jeudi, vendredi et le samedi, l’Etusa met au service des citoyens les deux bus à étages “Alger Tour” pour des balades nocturnes, ajoute la même source.