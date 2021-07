L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a annoncé mardi dans un communiqué un changement des horaires de circulation de ses bus, et ce, conformément aux nouvelles dispositions prises par le gouvernement dans le cadre du confinement partiel, imposé par la pandémie de Covid-19. Ainsi, le premier départ est fixé à 6h00 alors que le dernier départ est programmé à 18h00, avec une suspension total du service durant le week-end, précise la même source. L’Etusa a réitéré, par ailleurs, à ses usagers l’importance du port du masque et le respect du protocole sanitaire tout au long du trajet.

Articles similaires