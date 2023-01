La Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a procédé jeudi à Alger au lancement du service de vente électronique de billets, à travers deux solutions : le guichet libre-service et l’application «Mahatati». La cérémonie du lancement de ce nouveau service a été présidée par le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, en présence du ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, et de la présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Nadjiba Djilali, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection des projets du secteur dans la capitale. La gare routière des Grands invalides de la guerre de la libération (Kharrouba, Alger) a été le dernier point de cette visite, durant lequel la délégation a suivi, en plus d’une présentation des travaux de réhabilitation de cette infrastructure, la première opération d’achat électronique de billets. Ce service est assuré par deux canaux, à commencer par un guichet libre-service qui permet aux voyageurs d’acheter leurs billets directement en payant soit en espèce, par cartes interbancaires (CIB ou Dahabia) ou encore en utilisant une carte d’abonnement pouvant être rechargée sur ce même guichet. Le second canal consiste en l’application mobile «Mahatati» développée par Sogral, permettant, à partir d’aujourd’hui, en plus de consulter le programme des dessertes, d’acheter son billet directement en ligne. Un autre service a été présenté lors de cet évènement. Il s’agit de «SOS Danger Infraction» (accessible à partir de «Mahatati») qui permet de signaler à la Sogral un quelconque manquement au code de la route ou aux conditions de confort et d’hygiène, constaté durant les voyages. M. Beldjoud a indiqué lors d’un point de presse animé à l’issue de cette visite que «la vente électronique des billets proposée par l’application mobile de la Sogral permettra aux citoyens de gagner du temps et leur procurera un confort supplémentaire». Il a annoncé, à l’occasion, que «l’achat en ligne des billets sera généralisé aux 73 gares routières en Algérie avant la fin du 1er semestre de l’année en cours», ajoutant qu’il a donné des instructions pour que le service d’achat des billets proposé par Sogral soit étendu aux tickets de métro et de tramaway pour faciliter la vie aux voyageurs». Le ministre a, également, salué le lancement du service «SOS Danger Infraction» permettant aux voyageurs de «signaler tous les dépassements constatés durant leur voyages, notamment les excès de vitesse». M. Beldjoud a appelé les citoyens à «utiliser cette application chaque fois que cela leur semble nécessaire» pour limiter les accidents de la circulation. Et afin de «protéger les citoyens des accidents de la route», un décret exécutif est en préparation «obligeant les chauffeurs qui doivent parcourir une distance supérieure à 600km d’avoir un deuxième chauffeur pour les assister», en plus d’une décision qui sera promulguée qui ramènera la périodicité du contrôle technique des bus et des camions à 3 mois au lieu des 6 mois ou une année actuellement en vigueur», a-t-il annoncé.(APS)

Articles similaires