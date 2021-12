Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a plaidé lundi pour la généralisation du paiement électronique à travers les différents établissements sectoriels activant dans le domaine du transport routier de voyageurs, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d’une réunion avec les cadres du ministère, les directeurs et les responsables des établissements sectoriels activant dans le domaine du transport routier de voyageurs, M. Bekkaï a appelé à l’intégration du mécanisme du paiement électronique aux moyens de paiement actuels en tenant compte du système de ticket unique, a précisé la même source.

Lors de cette réunion, consacrée à l’examen des moyens d’intégrer le mécanisme du paiement électronique au sein des différents établissements sectoriels activant dans le domaine du transport routier de voyageurs, le ministre a annoncé le lancement de l’extension de ce mode de paiement, soulignant l’importance de la généralisation des applications et autres solutions de paiement électronique eu égard à leurs «résultats positifs» et à «l’intérêt qu’elles suscitent auprès des citoyens».

La rencontre a, par ailleurs, été marquée par la présentation d’un exposé sur l’efficacité de l’application «ETUS PAY», expérimentée par l’Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya de Tiaret.

Les représentants des établissements présents à la réunion se sont dits prêts à tenter l’expérience, a indiqué le communiqué, soulignant que le ministre «s’est félicité de ce type d’initiatives».

