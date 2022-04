Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a annoncé, jeudi à Alger, l’ouverture de la ligne de transport maritime entre Alger-Tipaza l’été prochain.

Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’exploitation de la bande littorale pour développer le transport maritime des voyageurs entre les villes côtières. M. Moundji répondait à une question de Ahmed Rabhi (FLN) sur la possibilité de créer des gares maritimes de transport des voyageurs et des marchandises entre les villes côtières.

Le ministre a fait état, dans ce sens, de plusieurs projets en cours d’étude pour ouvrir d’autres lignes maritimes entre les villes côtières “notamment celles disposant de gares maritimes”.

Il a été procédé à l’octroi de cinq droits de concession et dix accords de principe pour l’exploitation des services de transport maritime des voyageurs et des marchandises, ainsi que de licences d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance.

Pour les gares maritimes, M. Moundji a évoqué le projet de réalisation de la gare maritime d’Annaba dont le taux des travaux a atteint 90 % et qui sera livrée fin de l’année en cours. Il a également cité le projet de la gare maritime de Ghazaouet qui est en cours d’étude.

Ces projets s’ajoutent à ceux déjà réceptionnés, dont la gare maritime d’Alger (réceptionnée en 2019) et celles de Mostaganem, Bejaia, Oran et Skikda. A la question du député Abderrahmane Salhi du Front Al Moustaqbal sur l’extension de l’aéroport de Ouargla, le ministre a expliqué la suspension des travaux qui avaient débuté à la fin 2018 par des entraves techniques, affirmant toutefois leur reprise en décembre 2021.

Il est prévu dans le cadre de ces travaux, l’extension de l’aérogare pour atteindre une capacité d’accueil de 270.000 voyageurs/an, contre 170.000 voyageurs à l’heure actuelle.

L’aéroport assure en temps normal 21 vols hebdomadaires, dont 19 via Air Algérie et 2 autres via Tassili Airlines, à destination d’Alger, Illizi, Constantine, Adrar, Djanet, In Amenas, Oran, Tamanrasset et El Ménéa. Le ministre a cité, en outre, le lancement mercredi de vols spécial Omra à partir de l’aéroport de Ouargla.

A la question du député, Slimane Smaïli du Front Al Moustaqbal sur la possibilité d’ouverture de nouvelles lignes aériennes au niveau de l’aéroport de Batna, après sa ré-exploitation en tant qu’aéroport international, le ministre a assuré “le retour à la normal du transport aérien interne et international au niveau de tous les aéroports nationaux dès l’amélioration de la situation pandémique au niveau national et international”.