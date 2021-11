L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) prolonge ce dimanche ses horaires d’exploi1tation des transports guidés des personnes, jusqu’à minuit au lieu de 21h, et ce, à l’occasion de la 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, a indiqué l’EMA dans un communiqué. En plus du métro d’Alger, les six tramways en exploitation sont concernés par le prolongement des horaires, précise la même source. Il s’agit des tramways d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Sidi Bel Abbes, de Sétif et de Ouargla, selon le communiqué.

