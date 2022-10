Durant la présentation des activités de son secteur, lundi, devant les parlements de la Commission «Transports et télécommunications, le ministre des transports a confirmé l’information qui circule depuis des semaines déjà sur la restructuration prochaine de l’armement national. Ainsi, il affirmé qu’il sera procédé au «lancement d’une opération de fusion des deux compagnies nationales de navigation «CNAN NORD» et «CNAN MED», pour conférer davantage d’efficacité et de rentabilité au secteur du transport maritime des marchandises». S’agissant toujours du renforcement de la flotte nationale, le premier responsable du secteur a fait savoir qu’«un appel d’offres sera annoncé lors des prochains mois pour l’acquisition d’un navire porte conteneurs et deux navires céréaliers». M. Beldjoud a également fait état d’une étude menée par son département ministériel concernant la spécialisation des ports dans «le souci de créer un équilibre en termes d’échanges commerciaux» au niveau de tous les ports nationaux.

En ce qui concerne l’infrastructure maritime, la fin des travaux d’extension du port pétrolier de Skikda est prévue en décembre prochain, a affirmé le ministre des transports. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une série de structures devant renforcer le secteur a déclaré Kamel Beldjoud. Ainsi, il a cité le projet de la gare maritime d’Annaba, qui devra être réceptionné en décembre 2022, outre le terminal à conteneurs du port d’Oran, dont les travaux ont été achevés en mars dernier et qui est actuellement en phase d’équipement. D’autres projets sont confrontés à de multiples difficultés, à l’instar du projet de terminal à conteneurs du port de Djendjen (Jijel), dont les travaux ont été suspendus en 2018, enregistrant un taux d’avancement de 95%, en raison d’un litige entre l’entreprise portuaire de Djendjen et l’entreprise chargée de la réalisation, a affirmé le ministre, soulignant que «plusieurs rencontres sont tenues actuellement pour résoudre ce problème».

Quant au secteur ferroviaire, le ministre a précisé que les projets, qui sont actuellement en cours de réalisation à travers le pays par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) en vue de renforcer et de moderniser le réseau actuel, et de raccorder les différentes zones industrielles, ports, zones d’activités et nouvelles villes, s’étendent à plus de 2200 Km. <

