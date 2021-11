Le ministère des Transports a annoncé, dimanche, dans un communiqué la levée du blocage sur deux navires bloqués dans des ports à l’étranger, et ce, dans l’attente du déblocage de deux autres bateaux au cours de cette semaine. «Dans le cadre du suivi continu, par le ministère des Transport, de la situation des navires relevant de la Compagnie nationale algérienne de navigations CNAN-Nord et de la Compagnie nationale algérienne de navigation CNAN-Med qui connaissent des problèmes commerciaux au niveau de certains ports à l’étranger, une réunion élargie à la cellule sectorielle de crise créée, a été tenue dimanche à cet effet au niveau du siège du ministère». La rencontre a vu la présence de cadres du ministère, des Présidents directeurs généraux (P-dg) et des directeurs généraux des différentes entreprises activant dans le domaine du transport maritime. Lors de cette rencontre, toutes les informations relatives aux navires bloqués au niveau des ports à l’étranger, ont été analysées et traitées, en formulant des propositions pratiques afin de parvenir à des solutions aux problèmes techniques et financiers soulevés. Il s’agit également d’arrêter un calendrier pour débloquer ces navires tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter de telles situations à l’avenir, ajoute le communiqué. «Les efforts consentis, à cet effet, ont permis le déblocage de deux navires relevant de la CNAN MED. Il est également prévu le déblocage de deux autres navires relevant de la CNAN NORD, durant cette semaine», selon le ministère.

