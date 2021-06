Le premier remorqueur en acier construit en Algérie par des compétences locales a été mis à l’eau, lundi, au port de Bou Haroun (Tipaza), rapporte l’APS . La mise à l’eau de ce navire long de 14 mètres permettra de procéder au derniers ajustements et de finalisation sa construction qui doit se faire à flot, avant sa mise en exploitation, a précisé le DG de l’entreprise publique mixte de construction et de réparation navale Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji. Faisant partie d’un projet de construction de trois navires de même type au niveau du chantier naval de Bou Haroun, ce remorquer a été réalisé en sa totalité par une équipe algérienne, formée dans le métier de la construction navale en acier, a ajouté M. Benderradji. Selon le DG d’Ecorep-Piriou, il s’agit d’un navire remorqueur de modèle « très intéressant » pour les ports algériens, de taille moyenne construit avec un taux d’intégration « important », compte tenu de « l’expérience acquise durant cette phase de lancement dans cette nouvelle gamme de production ». La réalisation de ce projet va contribuer ainsi à la diminution de la facture des importations, a-t-il souligné. Tout en félicitant les travailleurs de l’entreprise pour les efforts fournis dans la construction de ce remorqueur, M. Benderradji a affirmé que « malgré toutes les difficultés rencontrées durant cette période de pandémie, conjuguées avec les difficultés financières, les travailleurs ont eu le courage et la détermination de finaliser ce projet ». Ceci a été concrétisé, selon M. Benderradji, grâce aussi aux « investissements consentis dans la mise en place du chantier naval de Bou Haroun (environ 2 milliards de DA investis dans les installations) permettant avec l’existence d’un potentiel humain compétent de se constituer comme la locomotive de la construction navale en Algérie ». Pour permettre à cette entreprise de se développer, le premier responsable Ecorep-Piriou a plaidé pour une facilitation en matière d’accès aux crédits et l’orientation des professionnels du secteur maritime et de la pêche vers son entreprise pour l’acquisition de navires au lieu de faire appel à l’importation. A ce propos, il a assuré que Ecorep-Piriou est en mesure de construire des remorqueurs de 32 mètres et des navires de pêche hauturiers et océaniques allant jusqu’à 40 mètres.

