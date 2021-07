Le nouveau navire porte conteneurs Djanet, propriété de la compagnie CNAN-MED et battant pavillon national, a transporté une totalité de 900 EVP (équivalent vint pieds), lors de son voyage inaugural dans le cadre de son activité sur la ligne régulière desservant les principaux ports de la rive sud de la Méditerranée occidentale, a indiqué jeudi à l’APS, son directeur général, Noureddine Koudil. Le Djanet a chargé, durant cette traversée, une totalité de 900 EVP (conteneur équivalent vint pieds), ce qui équivaut à près de 560 boites entre 20 pieds et 40 pieds, sachant que le navire est en mesure, en charge complète, de transporter 1100 EVP, a précisé M. Koudil. A ce propos, il a ajouté que le Djanet est en mesure de transporter 1478 EVP lorsque les conteneurs sont vides. Ce navire a été affecté au service dénommé SIFAX pour (Spain, Italy, France, Algeria express) en compagnie d’un autre navire dans le but d’assurer la régularité de la desserte de ces destinations ce qui permettra de fidéliser la clientèle du pavillon algérien et de la rassurer quant à la constance de son service, a expliqué le responsable du pavillon national. Le Djanet a fait escale dans trois ports en Italie, à savoir Marina di Carrara, La Spezia et Gênes, avant de rallier Valence en Espagne et puis rentrer sur Alger, a ajouté M. Koudil. Concernant les conditions de cette première traversée, le responsable de la CNAN MED les qualifieront de « bonnes », du fait que ce soit un « navire neuf doté de toutes les commodités ». En plus d’avoir un moteur Green Ship, ce navire bénéficie d’une qualité de fuel supérieure produite par Naftal et qu' »on ne retrouve nulle part ailleurs dans la région avec une viscosité de l’ordre de 80 cSt (Centistokes) », a fait savoir M. Koudil. Pour rappel, le navire Djenet est un porte conteneur cellulaire de construction neuve classé « Green Ship » qui a été acquis dans le cadre du plan de développement du transports maritime en Algérie et du renforcement de la flotte nationale marchande déjà existante.

