Pénalisé par la suspension de l’activité de transport de voyageurs, en raison de la pandémie du Coronavirus, le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) qui a perdu, en conséquence, 50 % de son chiffre d’affaires, continue d’assurer ses autres activités, notamment le transport de marchandises, a indiqué mercredi le DG du Groupe, Smain Larbi Ghomri. A l’arrêt depuis la décision du Gouvernement de suspendre les dessertes maritimes de voyageurs, à la mi-mars, à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, la suspension de l’activité de transport maritime de voyageurs a entraîné une perte de 50 % du chiffre d’affaires du Groupe GATMA, a expliqué à l’APS M. Ghomri.

Hormis les dessertes de rapatriement de ressortissants algériens opérées par l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), filiale du Groupe Gatma, depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes) et depuis la France (Marseille) vers Alger (800 personnes), la flotte nationale de transport de voyageurs, composée de trois navires, est à l’arrêt depuis, a affirmé le responsable. Estimant que cette activité est «très importante» pour le Groupe, en termes de chiffres d’affaire, M. Ghomri a souligné que «la baisse de 50% du chiffres s’approche du deuxième mois consécutif», soit depuis le début des fermetures des frontières en raison du Coronavirus à travers le monde entier. Cette baisse, a-t-il noté, coïncide avec la saison estivale, soit «la saison haute», qui devait commencer en mois de mars, ce qui «accentue» les pertes pour l’ENTMV et le Groupe Sollicité pour une estimation des pertes financières engendrées par l’arrêt de cette activité, le responsable a indiqué qu’il «est prématuré d’établir un bilan exact et global, car les navires de marchandises continuent d’opérer normalement et cette activité est également incluse dans le chiffre d’affaires du Groupe».

A cet effet, il a fait savoir que les navires algériens de transport de fret, au nombre de dix (10), continuent à assurer normalement leurs activités dans l’import et l’export des marchandises de et vers l’Algérie. Dans ce sillage, M. Ghomri a

indiqué que l’activité de transport de fret a enregistré une baisse au début du confinement mais «elle a rapidement repris, car les opérateurs économiques et les armateurs, à travers le monde, devaient préserver leurs marchés et alimenter leurs réseaux de distribution pour préserver l’emploi». Pour les risques, il a expliqué que «le contact humain est réduit dans ce genre d’activités, car une fois accostés, les navires sont chargés et déchargés à travers des moyens mécaniques, donc, tous les membres des équipages restent confinés à l’intérieur, sauf celui qui s’occupe des démarches administratives ou paperasse, se déplace avec des moyens de protection, ce qui diminue les risques de contamination». Pour l’Algérie, M. Ghomri a fait savoir que les échanges de marchandises n’ont pas été impactées et le transport des produits industriels, comme l’acier, la quincaillerie, la pièce de rechange, les produits chimiques, se poursuit normalement à travers des navires algériens. Mieux encore, le transport d’autres produits, comme les céréales, la poudre de lait et les produits pharmaceutiques, a même enregistré une augmentation en cette période de crise sanitaire, a souligné M. Ghomri, assurant que le Groupe Gatma «poursuivra sa mobilisation pour être au service de l’économie nationale».(APS)