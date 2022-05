Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé, samedi à Alger, une réunion de coordination sur les activités de transport maritime des voyageurs et de marchandises et la gestion portuaire, durant laquelle il a mis l’accent sur l’impératif d’actualiser les textes de loi encadrant ces activités, indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, M. Moundji a donné une série d’orientations portant sur l’approche relative à l’amélioration de la performance du transport maritime et de la gestion portuaire, notamment «l’actualisation des textes de loi encadrant cette activité et leur adaptation aux lois de l’Organisation maritime internationale (OMI) et les différents engagements de l’Algérie sur le plan international», précise le communiqué. Il a également plaidé pour «la mise en place d’un programme d’action pour honorer les engagements du secteur au titre du plan d’action du Gouvernement dans son volet relatif au développement de l’économie maritime du pays et la modernisation de la gestion des activités de transport maritime et des ports». Il s’agit pour ce faire de mettre en place un système d’information permettant la modernisation et le développement de la gestion de ce mode de transport, en accordant davantage d’intérêt à la formation et au développement des ressources humaines, outre la modernisation des systèmes de gestion conformément aux normes internationales, a-t-on précisé. M. Moundji a également donné des instructions pour «passer rapidement à la dématérialisation et à la numérisation de toutes les procédures relatives à l’activité de transport maritime et à la gestion portuaire, en focalisant sur les services électroniques efficaces au profit des citoyens et des opérateurs économiques», outre le réexamen des activités de sous-traitance, et ce, dans l’objectif de les limiter et d’étudier la possibilité de recourir au marché national pour réduire le transfert de devises. Le ministre a écouté un exposé du directeur général de la marine marchande et des ports, qui était accompagné des cadres de la direction générale, portant sur la stratégie et le plan d’action tracé pour le développement de ce domaine vital, en sus des différentes mesures prises dans ce sillage, ajoute-t-on de même source. Les projets futurs sur lesquels le Gouvernement compte pour la relance et la modernisation de ce mode de transport ont également été évoqués, conclut le communiqué. <

