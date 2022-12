L’Algérien Hocine Boudia, actuel PDG de la société Hyproc S.CO, filiale du groupe Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures, a été nommé directeur général de la Compagnie arabe maritime de transport de pétrole «AMPTC», a indiqué lundi le ministère de l’Energie et des Mines dans un communiqué. «Dans le cadre des travaux de la 195ème réunion du Conseil d’administration de la Compagnie arabe maritime de transport de pétrole AMPTC, tenue le vendredi 23 décembre 2022 au Caire (Egypte), la candidature de l’Algérien, M. Hocine Boudia, au poste de directeur général de cette compagnie a été retenue à l’unanimité», a fait savoir la même source.

Un nombre de 99 candidats ont postulé pour le poste, dont six ont été sélectionnés dans la «short List», selon le ministère. A noter que l’AMPTC, qui regroupe l’Algérie, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Qatar, le Koweït, la Libye et l’Egypte, est une société qui dépend de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep).

L’AMPTC a été créée en 1972 par une décision des gouvernements des Etats membres de l’Opaep, dans le but de fournir des services de transport maritime de produits d’hydrocarbures au profit de l’organisation et de ses membres, ainsi que de la commercialisation des hydrocarbures sur le marché international.

L’AMPTC dispose et exploite actuellement une flotte de 11 navires, dont huit navires de produits pétroliers, deux butaniers (GPL) et un pétrolier. La compagnie a également lancé dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de sa flotte, la construction de quatre nouveaux navires, selon le communiqué. n

