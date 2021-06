Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré, lundi à Alger, le nouveau navire «Djanet» destiné au transport de marchandises, d’une capacité de 1.478 conteneurs, en faveur du groupe algérien de transport maritime (GATMA). Intervenant à la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre a souligné que «l’Algérie doit reprendre la place qui lui sied et son rôle dans le bassin de la Méditerranée et dans l’économie régionale et mondiale», à travers ce genre d’opérations à même de réduire la facture de prestation de services auprès des opérateurs étrangers en matière de transport maritime. M. Djerad a qualifié de «point noir» les coûts et dépenses des services de transport maritime assurés par les opérateurs étrangers, préconisant de recourir davantage à l’utilisation des moyens nationaux dans ce domaine. Cette orientation s’inscrit dans le cadre du «projet du gouvernement visant l’acquisition de navires de ce type», a-t-il ajouté. Les responsables du secteur estiment que les entreprises nationales sont en mesure d’atteindre un taux de couverture de 23%, voire 30% dans le transport maritime national des marchandises, a-t-il précisé, soulignant l’importance d’atteindre un taux de couverture de 50% à travers l’utilisation des navires algériens, et partant atteindre l’autonomie nationale grâce aux cadres locaux formés dans le domaine maritime, y compris dans la maintenance. M. Djerad a évoqué les enjeux futurs en matière de navigation maritime nationale et les opportunités d’intensification des échanges commerciaux avec le partenaire libyen, notamment après sa rencontre, dimanche dernier, avec le chef du Gouvernement libyen d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah durant laquelle il a été décidé d’ouvrir une ligne maritime Libye-Algérie. Dans ce cadre, il a relevé l’importance de ces navires dans les relations commerciales entre l’Algérie et les pays maghrébins et africains en général, rappelant l’histoire «glorieuse» de l’Algérie dans le domaine maritime. Classé «navire vert», le navire «Djanet» qui doit assurer le trafic de marchandises au niveau du bassin de la Méditerranée, est doté de moyens et d’équipements sophistiqués conçus pour être respectueux de l’environnement, selon les explications de son équipage. L’Algérie réceptionnera au cours de cette semaine un navire similaire de transport de marchandises baptisé «Cirta» et un autre pour le transport des voyageurs au profit de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), baptisé «Badji Mokhtar 3», juillet prochain. <

