Le ministre des Transports Kamel Beldjoud a inauguré dimanche la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Saida et Frenda (Tiaret) sur une distance de 120 km, avant de mettre l’accent sur les grands défis lancés pour concrétiser des projets vitaux dans ce secteur et relier l’Est à l’Ouest et le Nord au Sud du pays. Le ministre a appelé à partir de Saïda les investisseurs à «s’intéresser aux régions intérieures du pays pour concrétiser des projets devant contribuer à booster la dynamique économique locale et nationale». Lors d’un point de presse, animé en marge de la mise en service de la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Saida et Frenda (Tiaret) sur une distance de 120 km, le ministre a souligné «la détermination de l’Etat à prolonger le réseau ferroviaire jusqu’aux régions du sud du pays», rappelant les grands défis lancés pour concrétiser des projets vitaux dans ce secteur et relier l’Est à l’Ouest et le Nord au Sud du pays. Kamel Beldjoud a également indiqué que plus de 1.000 km de lignes ferroviaires ont été mises en service à ce jour grâce aux efforts de tous. Il a également fait état de la mise en service avant le mois de ramadhan prochain du tronçon reliant Boughezoul et Laghouat via Aïn Ouassara sur une distance de 125 km. Ce tronçon fera partie de la ligne Nord-sud sur plus de 2.000 km actuellement en cours de réalisation. Le ministre, accompagné des walis de Saïda et de Tiaret ainsi que des autorités civiles et militaires locales, a suivi la projection d’une présentation de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements du rail mettant l’accent sur l’importance du projet ferroviaire reliant les deux wilayas. Ce projet a consisté en la réalisation de 59 ouvrages d’art, notamment 23 ponts ferroviaires et 12 grands viaducs en plus de 24 ponts routiers pour éviter leur intersection avec la voie ferrée.

L’assistance a suivi une présentation des trois gares, celles du transport des voyageurs d’Ain Karmes et Frenda (wilaya de Tiaret) et la gare de chemins de fer de Saïda. Cette dernière est entrée en service, ce dimanche, avec un pavillon dédié au transport de marchandises. n

