A Alger comme à Oran, où ils ont été contraints pendant près de trois mois à cesser toute activité avec toutes les conséquences que cela suppose, les taxieurs intra urbains jubilent en apprenant qu’ils pourront reprendre du service à partir de ce lundi 15 juin. Cette date a été fixée par les walis d’Alger et d’Oran, ces derniers agissant sur instruction du Premier ministre datée du 11 juin concernant la reprise de l’activité aux seuls taxis individuels, ceux collectifs ne sont pas concernés.

Toujours est-il que cette reprise d’activité des taxis individuels dans la capitale et dans le Grand-Oran se fera sous des conditions sanitaires des plus strictes auxquelles doivent se soumettre à la lettre le taxieur s’il veut exercer. Ces mesures au nombre de huit sont énumérées dans le détail dans un communiqué desdites wilayas, rendu public hier en fin de matinée. On lit que pour reprendre leurs activités, les taxieurs devront mettre en place une feuille de plexiglas séparant le chauffeur du client, procéder à la désinfection régulière de leur véhicule, mettre à disposition du client une solution hydro-alcoolique et l’interdiction de transporter plus d’un passager. De plus, le client doit s’installer sur le siège arrière qui doit être recouvert d’un film plastique qui doit être nettoyé après chaque course. Autre condition, les chauffeurs de taxi individuel doivent subir des examens médicaux réguliers, ajoute la wilaya mais sans donner de précisions sur le calendrier de visite de contrôle.

Cela étant, Reporters s’est rapproché du président de la Fédération nationale des taxis, Hocine Aït Braham, pour tenter de savoir comment la reprise d’activité a été accueillie au sein de sa corporation. Nous révélant tout de go : «Le fait de reprendre du service est capital dans notre profession. Jugez par vous-même. Sans revenus et des charges à honorer, sans oublier nos besoins de consommations au quotidien.» Poursuivant dans ce sens, «les premiers revers de cet arrêt d’activité nous les avons ressentis pour la plupart dès le 45e jour sans revenu. Du coup, les taxieurs vont s’employer à mettre les bouchés doubles, histoire de renouer avec des rentrées d’argent». Toujours à propos de cette reprise d’activité, notre interlocuteur nous a tout de même avancé que «face à ces mesures sanitaires imposées pour reprendre du service, il va se trouver des taxieurs, et ils seront nombreux, qui réfléchiront à deux fois s’il est intéressant ou pas de reprendre du service. Ils vont perdre plus de temps à désinfecter leur véhicule que de prendre en charge un client et le déposer au lieu désiré».

Notons que du côté de la Fédération nationale des transports de voyageurs et de marchandises, on espère impatiemment reprendre du service, «comme c’est le cas pour les taxis individuels», lâche Abdelkader Boucherit, président de la fédération contacté par nos soins hier. Ce dernier nous confie, d’ailleurs, tout comme Hocine Aït Braham, que les mesures sanitaires imposées aux taxieurs «laissent dubitatif plus d’un, car voyant plus de contraintes que de rentabilité».

Pour l’heure, il s’agira de savoir si les taxieurs vont facilement s’accommoder des nouvelles règles de travail qui leurs sont imposées ou feront-ils le dos rond. Nous le saurons dans les prochains jours. n

