La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé mercredi la reprise du trafic des trains-voyageurs le weekend, en application de la décision du Premier ministère portant levée de la suspension des activités de transport les vendredis et samedis. La reprise du trafic des trains-voyageurs les vendredis et samedis aura lieu « conformément aux plages horaires habituelles », précise la SNTF dans son communiqué. Ainsi, la SNTF appelle ses usagers à s’enquérir du planning des dessertes sur l’application de la société disponible sur Playstore ou sur son site officiel. Cette reprise intervient en application de la décision du premier ministère portant reconduction des mesures de confinement partiel à domicile pour une période de 15 jours (de 22h00 jusqu’au lendemain à 6h00) dans 40 wilayas, et ce à partir de lundi dernier. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, la levée de la suspension des activités de transport urbain des voyageurs, des transports ferroviaires et inter-villes durant le weekend.

