La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé samedi des perturbations du trafic des trains sur la ligne Alger-El Affroun (Blida) en raison d’un incident technique. « Les services techniques de la SNTF ont enregistré, la matinée de ce samedi 20 novembre 2021, une coupure de courant entre les Gares de Blida et de Chiffa suite à la rupture d’une caténaire (câble électriques de la voie) », a indiqué la société sur sa page Facebook officiel. Suite à cet incident, les trains en partance d’Alger vers El Affroun et Chiffa seront limités à la gare de Blida, selon la même source. En revanche, les trains diesels en partance vers Oran et en provenance d’Oran, circuleront normalement. La SNTF assure qu’elle « mettra en oeuvre tous les moyens humains et techniques dont elle dispose, pour rétablir la situation normale dans les plus brefs délais ».(APS)

Articles similaires