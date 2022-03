Synthèse de MILINA KOUACI

Les retards et pannes électriques des trains suscitent l’ire des usagers qui ne cessent de se plaindre de ces désagréments. Ces perturbations provoquent des retards sur les horaires des trains ou une interruption de la circulation ferroviaire. Hier, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé de nouvelles interruptions de la circulation des trains en partance d’El Affroun vers Alger. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a enregistré hier matin une interruption de la circulation des trains en partance d’El-Affroun (Blida) vers Alger à cause d’une panne technique due à une coupure de courant. Les services techniques de la SNTF ont enregistré en effet, dans la matinée d’hier une coupure de courant entre les gares de Beni Mered et d’El-Affroun, suite à la chute d’un arbre qui a endommagé les installations électriques de la voie ferrée, indique un communiqué de la SNTF. Suite à cet incident, les trains en partance d’El-Affroun vers Alger ont été mis à l’arrêt et ceux en partance d’Alger vers Blida ont été limités à la gare de Beni Mered. Quant aux trains diesel, de et vers Oran, ils ont circulé normalement. Pour réassurer sa clientèle, la SNTF affirme être à pied d’oeuvre pour réparer la panne et permettre la reprise normale du trafic, ajoute le communiqué. La veille, la SNTF a annoncé également, dans un communiqué, de légers retards durant la matinée pour la circulation des trains desservant la banlieue d’Alger en raison d’un incident technique et de travaux de maintenance. «Suite à un incident technique survenu sur un train au niveau de la localité de Corso (Boumerdes) et des travaux de maintenance au niveau de la gare d’El Harrach (Alger), les trains de banlieue Est et Ouest (de et vers Alger – El Affroune, Zeralda et Thenia) connaîtront de légers retards durant la matinée du dimanche 13 mars», a indiqué la Société sur sa page Facebook. Ces retards et pannes électriques «répétitives» causent des désagréments aux usagers de train qui ne cessent de se plaindre des perturbations qui provoquent des retards sur les horaires ou l’interruption de la circulation de ce moyen de transport très emprunté par les citoyens. Plusieurs citoyens se trouvent d’ailleurs, contraints «de se tourner vers d’autres moyen de transport», d’autant que ce n’est pas la première fois que la circulation ferroviaire est affectée par ces problèmes. <

