La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a rassuré, dans un communiqué, ses employés quant à la préservation et le maintien de leurs acquis socioprofessionnels. «Suite aux préoccupations soulevées par certains employés de la SNTF, la Direction Générale tient à rassurer et à informer tous les travailleurs de l’entreprise que les acquis socioprofessionnels fixés à travers la convention collective, les protocoles d’accords et les instructions en vigueur, demeurent applicables sans changements, notamment en ce qui concerne l’attribution de majoration pour les heures supplémentaires», a précisé la même source sur sa page Facebook. L’Entreprise a également assuré que la régularisation des déroulements des carrières à tous les niveaux «est actuellement prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions relatif à la gestion des ressources humaines, mis en place par la direction générale». Elle a, par ailleurs, souligné que la gestion des œuvres sociales, notamment le volet concernant l’octroi des prêts et secours, régis par l’instruction du 10 novembre 2009, actualisée par la note du 19 novembre 2019, «reste en vigueur et ce, jusqu’à l’assainissement de la situation des œuvres sociales, suite aux réserves émises par le commissaire aux comptes».

